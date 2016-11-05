"Карпаты" обыграли "Ворсклу" и одержали вторую победу в УПЛ нынешнего сезона

Во Львове завершился матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали полтавскую "Ворсклу" и одержали вторую победу в нынешнем чемпионате.

Игра завершилась со счетом 1:0.

Хозява поля "Львов-Арены" имели преимущество в первом тайме и на 23-й минут е реализовали его в гол. Густаво Бланко-Лещук после навеса Тараса Худобяка с углового головой отправил мяч в ворота.

Полтавчане имели ряд опасных моментов как в первом, так и во втором тайме, но реализовать их не сумели.

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Таким образом, "Карпаты" набрали 4 очка в турнирной таблице (с учетом "-6" из-за дисциплинарного наказания), и остаются на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, но сократили отрыв от идущего на 11-м месте "Днепра" до минимума - 1 очко.

У "Ворсклы" осталось 16 очков и команда по-прежнему занимает 7-е место в турнирной таблице.

14-й тур УПЛ завершится тремя матчами в воскресенье, 6 ноября.