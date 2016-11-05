"Звезда" проиграла "Олимпику" в матче Премьер-лиги

В Кропивницком завершился матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Преьмр-лиги, в котором "Звезда" принимала на своем поле донецкий "Олимпик" и проиграла со счетом 1:2.

Судьба противостояния была решена в концовке матча.

Хозяева уверенно провели первый тайм, достаточно много атаковали и, в конце концов, воплотили свое преимущество в гол. На 45-й минуте после ввода аута последовала скидка, Тимур Парцвания головой неудачно выбил мяч и Артем Фаворов ударом с лёта расстрелял ворота соперника - 1:0.

Впрочем, "Олимпик" не растерялся и во втором тайме перехватил инициативу. Дончане, которые находятся выше в турнирной таблице, долгое время безрезультатно атаковали ворота соперника, а затем, в течение 4-х минут отличились дважды. На 77-й минуте, после игры рукой Ковалева вблизи своей штрафной площади арбитр назначил для "Олимпика" перспективный штрафной. Драченко "прошил" "стенку", Паст в падении отбил мяч перед собой и Кирилл Петров первым успел на мяч и точно пробил под перекладину - 1:1

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Решающий момент матча произошел на 81-й минуте, когда Антон Поступаленко хлестко и мяч, ударившись о руки Паста, залетел в сетку. Грубую ошибку допустил голкипер хозяев поля - 1:2.

Таким образом, "Олимпик" набрал 23 очка и вышел на 4-е место в текущей турнирной таблице, обойдя "Александрию" (21). У "Звезды" осталось 11 очков, команда по-прежнему занимает 9-е место.

14-й тур УПЛ продолжится сегодня вечером матчем на Львов-Арене "Карпаты" - "Ворскла" (Полтава).