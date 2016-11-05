Премьер-лига, 14-й тур, "Карпаты" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" на своем поле принимают полтавскую "Ворсклу".

В этом матче встречаются команды, которые занимают 7-е и 12-е места в турнирной таблице.

"Ворскла" в нынешнем сезоне идет в середине турнирной таблицы и борется за 6-7 места с одесским "Черноморцем". Попадание в первую 6-ку позволит во второй части сезона продолжить борьбу за награды первенства или, как минимум, места в еврокубках. Победа в сегодняшнем матче даст возможность полтавчанам опередить одесситов в текущей таблице на 1 балл.

В свою очередь, "Карпаты" являются явным аутсадйером турнира с 1 очком в таблице. Команда подверглась дисциплинарному наказанию в "-6" очков. Но даже с 7-ю баллами она бы все равно шла на последнем месте в таблице, с учетом такого же наказания днепропетровского "Днепра".

На котировках букмекерских контор фаворитом матча с небольшим преимуществом считаетя "Ворскла". На победу полтачан ставки принимаются с коэффициентом 2,10 к 1, в то время как на ничью - 3,30 к 1, а ан победу "Карпат" - 3,60 к 1.

Матч "Карпаты" - "Ворскла" начнется на "Львов-Арене" в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.