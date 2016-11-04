"Волынь" проиграла "Стали" в стартовом матче тура Премьер-лиги

В Луцке завершился стартовый матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Волынь" принимала "Сталь" (Каменское) и проиграла со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

Гости, находящиеся выше в турнирной таблице, с самого начала игры владели преимуществом и на 23-й минуте воплотили его в гол. Миха Горопевшек подыграл себе рукой в штрафной и судья назначил пенальти. Гол с пенальти забил Сильвано Комвалиус. Игрок нанес низовой удар в левый от себя угол, Недилько угадал с прыжком, но до мяча дотянуться не сумел.

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В дальнейшем гости уверенно контролировали ход игры и, скорее, могли увеличить свое преимущество, чем пропустить ответный мяч.

Таким образом, "Сталь" набрала 14 очков и укрепила свои позиции на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, "Волынь" осталась на 10-м месте с 9-ю балами, опережая только "Днепр" и "Карпаты".

Остальные матчи 14-го тура чемпионат украинской Премьер-лиги состоятся 5-6 ноября.