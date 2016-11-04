Шевченко объявит состав сборной Украины в воскресенье вечером

В связи со значительным количеством игроков, которые ранее получили повреждения и сейчас проходят период восстановления, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявит список футболистов, вызванных на ближайший сбор, после завершения 14-го тура чемпионата Украины, сообщает пресс-служба команды.

В частности, Шевченко отметил: "Сейчас в футбольном сезоне напряженный период: окончание года, клубы проводят много матчей в разных турнирах. Как следствие, много кандидатов в сборную Украины получили повреждения. Именно сейчас я ожидаю информацию от врачей ведущих украинских клубов о возможности восстановления отдельных игроков. Эти обстоятельства напрямую влияют на выбор исполнителей на ключевых позициях. Только получив вердикт от медиков, я смогу сформировать окончательный список на этот сбор".

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Таким образом, состав сборной будет объявлен в воскресенье вечером, после заключительных матчей тура.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет в ноябре два матча - отборочную игру ЧМ-2018 против команды Финляндии (12 ноября в Одессе), а также товарищескую встречу против команды Сербии (15 ноября в Харькове).