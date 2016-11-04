ФИФА обнародовала список претендентов на звание Игрока года

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала список игроков претендующих на звание Игрока года, сообщает официальный сайт ФИФА.

В список вошли:

1Серхио Агуэро (Манчестер Сити, Аргентина),

2.Гарет Бэйл (Реал, Уэльс)

3. Джанлуиджи Буффон (Ювентус, Италия)

4. Криштиану Роналду (Реал, Португалия)

5. Кевин Де Брайне (Манчестер Сити, Бельгия)

6. Антуан Гризманн (Атлетико, Франция)

7. Златан Ибрахимович (Манчестер Юнайтед, Швеция)

8. Андрес Иньеста (Барселона, Испания)

9. Нголо Канте (Челси, Франция)

10. Тони Кроос (Реал, Германия)

11. Роберт Левандовски (Бавария, Польша)

12. Рияд Марез (Лестер, Алжир)

13. Лионель Месси (Барселона, Аргентина)

14. Лука Модрич (Реал, Хорватия)

15. Мануэль Нойер (Бавария, Германия)

16. Неймар (Барселона, Бразилия)

17. Месут Езил (Арсенал, Германия)

18. Димитри Пайе (Вест Хэм, Франция)

19. Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Франция)

20. Алексис Санчес (Арсенал, Чили)

21. Серхио Рамос (Реал, Испания)

22. Луис Суарес (Барселона, Уругвай)

23. Джейми Варди (Лестер, Англия)

Голосование будет разделено на две части, в одной из которых будут голосовать капитаны и главные тренеры всех команд, входящих в список ФИФА, а во второй части голосования примут участие болельщики и 200 специально отобранных журналистов-экспертов.

Список из трех финалистов конкурса будет известен 2-го декабря, а торжественная церемония пройдет 9-го января.