Украина в еврокубках: "Шахтер" отрабатывает за троих

На минувшей неделе состоялись матчи 4-го тура группового этапа еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы. Из трех матчей с участием украинских команд, к неожиданностям, и то, с долей "условности" можно отнести матч "Заря" - "Фейеноорд". Луганский клуб сумел добыть ничью в игре с довольно грозным, как для "Зари", голландским клубом. Впрочем, и здесь не обошлось без "ложки дегтя". Номинальные хозяева одесского стадиона "Черноморец" проводили пол-матча в большинстве, после того как игрок "Фейеноорда" был удален с поля в самой концовке первого тайма. Однако, добиться победы подопечным Юрия Вернидуба, помешали отсутствие опыта и волнение, вместе взятые.

В других матчах украинские полпреды нас ничем не удивили. "Динамо" очень блекло выглядело в Лиссабоне и закономерно уступило "Бенфике". А "Шахтер" намного выше в классе бельгийского "Гента" - заслуженная победа.

"Динамо" - упущенный шанс

Это был последний шанс "Динамо" вернуться в борьбу за путевку в 1/8 финала. Чтобы его реализовать, нужно было выигрывать в Лиссабоне. Но в Лиссабоне киевляне проиграли и ссе идет к тому, что эта ЛЧ закончится для команды бесславным провалом. И даже ЛЕ не станет для пока еще действующего чемпиона Украины утешительным турниром. По той простой причине, что и туда команда Реброва, скорее всего, не попадет.

По сравнению с домашним матчем против "Бенфики" Сергей Ребров сделал множество перестановок. Некоторые из них были вынужденными, некоторые – тренерские решения Реброва. Главная потеря – травма Андрея Ярмоленко. Помимо Андрея, в лазарете оказались Данило Силва и Денис Гармаш. В результате, бразильца на правом фланге обороны заменил Морозюк, вместо Гармаша вышел Буяльский, а на позиции Ярмоленко сыграл Цыганков. Что касается тренерских решений, то отметим появление Макаренко на месте Антунеша.

Это был еще один откровенно слабый матч в исполнении "Динамо". После его окончания мы услышали старые песни о хорошей самоотдаче, о достойной игре. Но этими отговорками болельщик сыт не будет. Ему нужен результат. В крайнем случае – хорошая игра. Ни того, ни другого у нынешнего "Динамо" нет.

Да и сколько можно говорить о мотивации. Какая мотивация должна быть у профессиональных футболистов, выступающих в Лиге чемпионов, получающих хорошую зарплату. Нужно понимать, что столько, сколько большинствую игроков платят в "Динамо", им не заплатит не один клуб мира. По той простой причине, что они не стоят этих денег, а "Динамо" когда-то подписало много контрактов на завышенных условиях, а сейчас не знает, как от них избавиться. Если те футболисты, которые потеряли мотивацию, уйдут из "Динамо", они почти наверняка потеряют в деньгах. Так можно ли придумать более сильную мотивацию, чем сохранить хорошую работу на хороших условиях, которую вполне можно лишиться? Похоже, историю с мотивацией придумали только для того, чтобы прикрыть собственные просчеты. Это касается и руководства клуба, и тренерского штаба.

Нельзя не сказать о еще одном динамовском «мэме». Как только "Динамо" неудачно проводит несколько матчей подряд, президент клуба почти всегда меняет вектор развития. Возобнрвляются разговоры о прекрасной динамовской молодежи, ради которой не грех потерпеть пару лет без серьезных достижений. Как правило, вектор в "Динамо" меняют посреди осени, хотя летом или зимой об этом ничего не слышно.

На деле же имеем то, что имеем... Лига чемпионов безнадежно провалена, в чемпионате "Динамо" борется не за золото с "Шахтером", а с "Зарей" – за серебро. А на многих позициях мы видим откровенно слабых исполнителей, которые не отвечают уровню ЛЧ.

Из молодежи в Лиссабоне в стартовом составе вышел только Цыганков, но он провел худший матч за последнее время. Со скамейки в игру вошли Беседин и Ореховский. Наверное, эти ребята последние, кого нужно винить в динамовских неудачах. Они, в какой-то степени, жертвы смены вектора, который свалился на "Динамо", как снег на голову. Если та же "Бенфика" подводит свою молодежь очень аккуратно, постепенно, но зато спустя пару лет продает своих игроков с ценником в пределах 20-40 миллионов евро, то в "Динамо" все зависит от нескольких удачных или не очень матчей...

Повторюсь, в Лиссабоне "Динамо" проиграло заслуженно. Даже с оговоркой на нереализованный Жуниором пенальти. Сергей Ребров даже разглядел моменты, чтобы сравнять счет, которые были уже после пенальти. Но объективно говоря, кроме пенальти киевляне почти ничего не создали, их игра в целом произвела угрюмое впечатление.

Похоже, и сам Ребров запутался с этим злополучным вектором. С одной стороны, у него вроде бы есть карт-бланш на использование молодежи. С другой, ответственность за результат с тренера еще никто не снимал. Вот и мечется Сергей Станиславович от Шовковского до Рудько, от Гусева до Цыганкова, От Антунеша до Макаренко.

А результат - на табло.

"Заря" - биться до последнего

После не самого удачного выступления в Роттердаме Заря была полна решимости показать свой максимум в ответном матче. И дело даже не в том, что победа приблизила бы луганчан к другим участникам группы и повысила бы шансы на выход в плей-офф - 1/16 финала Лиги Европы.

Дело в том, что уже само участие в групповом турнире ЛЕ всё ещё остается совершенно новым ощущением для "Зари", таким себе осуществлением детской мечты. Тем, к чему "Заря" стремилась так долго и наконец-то добилась своей цели.

Именно поэтому каждый новый матч в ЛЕ – совершенно новая история для команды. Юрий Вернидуб постоянно повторяет, что мы еще никогда не играли с такими соперниками, никогда не бывали на таких стадионах, никогда не прикасались к такому газону, как на «Олд Траффорд». А после матчей игроки "Зари" считают за счастье выменять футболку у кого-то из известных соперников, сфотографироваться или взять автограф. Наверное, не стоит объяснять, почему в этом групповом турнире у футболистов "Зари" огромное желание и эмоции зачастую преобладают над хладнокровием и трезвым расчетом. Возможно, именно в этой плоскости "Заря" недосчиталась определенного количества очков, которые позволили бы сейчас реально, а не математически претендовать на выход из группы.

Впрочем, игра в Одессе показала, что "Заря" не зря набивает шишки в ЛЕ. Команда постепенно обростает мышцами, становится более стрессоустойчивой и уже не с таким трепетом смотрит на куда более статусных соперников. Первый тайм пошел явно не по луганскому сценарию. И до пропущенного гола у Зари мало что получалось, а после на некоторое время она и вовсе сникла. Хорошо, что в этот момент "Фейеноорд" тоже особо не нагнетал обстановку у ворот соперника, а то можно было проиграть матч еще до перерыва. Луганчане постепенно пришли в себя, а окончательно из полусонного состояния их вывел момент в концовке первого тайма, когда удалось не только сравнять счет, но и оставить соперника в меньшинстве. Да и при исполнении пенальти удача тоже была на нашей стороне.

На перерыв подопечные Вернидуба уходили в совсем другом настроении. В один момент игра перевернулась, и во втором тайме пошла по совершенно другому сценарию.

"Заря" вернулась на поле абсолютно другой командой. Она тут же включила скорости. Было видно, что она вышла выигрывать этот матч. И тут приходится возвращаться к разговору, что желания у "Зари" хоть отбавляй, а вот нужного запаса класса пока нет. Наверное, чтобы дожать этот "Фейеноорд", луганчанам не хватило именно класса. Ведь проявить хладнокровие в нужный момент – это тоже класс. Можно говорить о неназначенном пенальти, о незасчитанном голе, но такие моменты в футболе случаются постоянно. А вместе с этим у "Зари" было немало моментов, когда ее игроки то ли торопились, то ли, наоборот, медлили, или просто принимали неправильное решение в очень перспективных атаках. Казалось, что часто футболисты неоправданно сбиваются на индивидуальные действия в ущерб командным. Все эти вещи вполне можно объяснить – каждый хочет проявить себя на таком уровне. Как раз поэтому голландцев не удалось додавить.

Да и в предыдущих матчах вполне можно было собрать побольше очков.

Чего-чего, а критики в свой адрес за этот групповой турнир "Заря" точно не заслужила. Всё, о чем сказано выше – объективная реальность для любого еврокубкового новичка, на пути которого встречаются соперники такого масштаба. Жребий был откровенно жесток к нашей команде. А глядя на то, какие разгромные результаты случаются в ЛЧ и ЛЕ, мы должны ценить то, что имеем. Важно, что во всех без исключения матчах "Заря" выглядела достойно. Никому не проиграла вчистую. Ни перед кем не расклеилась, не рассыпалась. Никто не забил ей больше одного гола. И в каждом матче, даже в Манчестере и в Роттердаме, "Заря" вполне могла не проиграть. И это несмотря на плачевный уровень нашего чемпионата.

"Шахтер" - досрочная победа на классе

"Шахтер" снова забил пять голов в ворота "Гента". Правда, на сей раз свои три мяча забили и бельгийцы. Но это ни в коем случае не смазало впечатления от игры и результата. Горняки вместе с "Зенитом", "Шальке" и "Аяксом" первыми шагнули в 1/16 финала ЛЕ. При этом, уже никто не сможет потеснить горняков с первого места.

Впрочем, гостевая победа над бельгийцами была не такой легкой, как может показаться по счету. Домашние 5-0 – результат очень опасный. Он может расслабить кого угодно. Пока победитель купается в лучах славы и почивает на лаврах, побежденный усердно работает над ошибками, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Только на этой неделе "Манчестер Сити" обыграл "Барселону" после гостевых 0:4. А ведь было еще поражение МЮ от "Фенербахче" после домашних 4:1...

И начало матча подтвердило опасения. Гент забил в первой же атаке и на эмоциях снова пошел вперед. Первые 10 минут для "Шахтера" были очень непростыми. А для того, чтобы полноценно включиться в игру, горнякам и вовсе понадобилось целых полчаса. Зато когда "Шахтер" включился, от соперника мало что осталось. Подопечные Фонсеки кардинально изменили ситуацию всего за 10 минут и ушли на перерыв ведя в счете. Это и есть класс, которого так не хватает "Заре"…

После перерыва "Шахтер" снова слегка расслабился. Вот только и "Генту" было непросто отойти от нокаута. Игра расшевелилась где-то в середине второго тайма. Об обороне никто уже не думал, поэтому зрители увидели еще четыре гола.

Матч еще раз подтвердил, что нынешний "Шахтер" реально хорош. Особенно – по меркам Лиги Европы. Кто-то скажет, что три мяча одному из фаворитов турнира пропускать негоже. К тому же до этого "Шахтер" не пропускал вовсе. Но все эти досужие разговоры можно легко отбросить в сторону. Скажем, тот же "Реал" на этой неделе получил три от скромной польской "Легии" и не смог ее обыграть (3:3). Но это совсем не значит, что теперь следует вычеркнуть "Реал" из числа фаворитов Лиги чемпионов.

Кирилл Стадниченко