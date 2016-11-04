Бразильский легионер "Шахтера" Тайсон попал в Команду недели Лиги Европы УЕФА
Полузащитник горняков оказался в списке 11-ти лучших игроков турнира.
Союз европейских фубольных ассоциаций обнародовал "Команду недели" Лиги Европы, в которую попал полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон, сообщает УЕФА.
Накануне Тайсон забил гол в вороат бельгийского "Гента" в матче 4-го тура второго по значимости еврокубка.
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Игрок стал единственным из представителей украинских клубов, попавших в список лучших футболистов недели, участвующих в Лиге Европы.
Как сообщал УНИАН, накануне "Шахтер" обыграл бельгийский "Гент" в гостях со счетом 5:3 и добыл четвертую подряд победу в четырех матчах турнира. Команда досрочно, за два тура до финиша групповых соревнований, обеспечила себе 1-е место в итоговой турнирнгой таблице и выход в плей-офф, 1/16 финала соревнований.