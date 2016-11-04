Билеты на матч Украина - Сербия поступили в продажу

Федерация футбола Украины объявила о начале продажи билетов на товарищеский матч национальных сборных Украины и Сербии, сообщает официальный сайт ФФУ.

Стоимость билетов на матч от 90 до 600 гривен.

Купить билеты можно онлайн и в кассах ОСК «Металлист» в Харькове.

Продажа билетов в Интернете началась вчера, 3 ноября. А в кассах стадиона «Металлист» билеты можно будет приобрести со следующей недели.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на стадионе «Металлист» в Харькове состоится матч национальных сборных команд Украины и Сербии. Начало матча - в 21:00.