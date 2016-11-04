Фонсека после победы над "Гентом": Игроки "Шахтера" доказали, что они не эгоисты

Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека поделился впечатлениями от победы своей команды над "Гентом" (5:3) в 4-м туре Лиги Европы. Слова наставника "горняков" приводит Sport Arena.

"Сегодня был хороший футбольный матч. Я уверен, что все, кто были на стадионе, остались довольны таким количеством голов, атмосфера была фантастической. Если говорить об игре, то мы встретились с очень хорошей командой, которая на своем стадионе ни разу не только не проигрывала, но даже не играла вничью", - подчеркнул Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

"Мы начали матч с пропущенного гола. Конечно, было неприятно пропускать на первых секундах, но в итоге мы провели великолепный поединок. Неприятно было пропускать в конце два мяча, но все равно это была великолепная игра. Игроки "Шахтера" доказали, что они — не эгоисты. Не важно, кто забивает. Важно, что создаются моменты, у нас было их больше. Мы хорошо проявили себя в атаке, и это не может не радовать", - заявил тренер "Шахтера".

Результат матча в Бельгии позволил "Шахтеру" не только досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы, но и гарантировать себе первое место в группе. По мнению Фонсеки, это преимущество для донецкой команды.

"Первое место в группе – преимущество для нас. Есть возможность проводить ротацию, давать ребятам отдыхать из-за огромного количества матчей. Но на каждую игру мы выходим с мыслями о победе. Так будет и дальше", - выразил уверенность тренер.

Напомним, сегодня донецкий "Шахтер" победил бельгийский "Гент" в матче Лиги Европы со счетом 5:3.