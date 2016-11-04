Фонсека после победы над "Гентом": Игроки "Шахтера" доказали, что они не эгоисты
Главный тренер "горняков" резюмировал результат победного матча против бельгийского "Гента".
Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека поделился впечатлениями от победы своей команды над "Гентом" (5:3) в 4-м туре Лиги Европы. Слова наставника "горняков" приводит Sport Arena.
"Сегодня был хороший футбольный матч. Я уверен, что все, кто были на стадионе, остались довольны таким количеством голов, атмосфера была фантастической. Если говорить об игре, то мы встретились с очень хорошей командой, которая на своем стадионе ни разу не только не проигрывала, но даже не играла вничью", - подчеркнул Фонсека на послематчевой пресс-конференции.
"Мы начали матч с пропущенного гола. Конечно, было неприятно пропускать на первых секундах, но в итоге мы провели великолепный поединок. Неприятно было пропускать в конце два мяча, но все равно это была великолепная игра. Игроки "Шахтера" доказали, что они — не эгоисты. Не важно, кто забивает. Важно, что создаются моменты, у нас было их больше. Мы хорошо проявили себя в атаке, и это не может не радовать", - заявил тренер "Шахтера".
Результат матча в Бельгии позволил "Шахтеру" не только досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы, но и гарантировать себе первое место в группе. По мнению Фонсеки, это преимущество для донецкой команды.
"Первое место в группе – преимущество для нас. Есть возможность проводить ротацию, давать ребятам отдыхать из-за огромного количества матчей. Но на каждую игру мы выходим с мыслями о победе. Так будет и дальше", - выразил уверенность тренер.
Напомним, сегодня донецкий "Шахтер" победил бельгийский "Гент" в матче Лиги Европы со счетом 5:3.