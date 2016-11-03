"Заря" сыграла вничью с "Фейеноордом" в матче Лиги Европы

В Одессе завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимала голландский "Фейеноорд" и сумела свести матч вничью, 1:1.

Судьба матча была решена в самой концовке первого тайма.

Гости намного активнее начали матч и уже на 15-й минуте первый гол забил Николас Йоргенсен. В атаке "Фейеноорда" Кёйт подобрал мяч у линии ворот "Зари", сделал навес на дальнюю штангу и Йоргенсен, выиграв верховую борьбу, с близкого расстояния поразил ближний угол ворот.

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Впрочем, забив гол гости заметно снизили активность и стали больше уделять внимание игре в обороне. Этим воспользовалась "Заря", перехватившая преимущество и сумевшая заработать пенальти в самой концовке тайма. Защитник голландской команды Эрик Боттегин получил красную карточку (вторую желтую) за игру рукой. Рафаэль Форстер неудачно исполнил пенальти, но Джонс отбил мяч прямо перед собой и Рафаэль успел добить его в сетку - 1:1.

После перерыва игра проходила в обоюдоострой борьбе, но матч так и закончился вничью.

В параллельной игре в Стамбуле турецкий "Фенербахче" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Таким образом, после 4-х туров в таблице у "Фейеноорда" и "Фенербахче" по 7 очков, МЮ - 6, "Зари" - 2.