Фонсека определился с стартовым составом "Шахтера" на матч против "Гента"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека определился с 11 игроками, которые выйдут на поле в основном составе команды на матч Лиги Европы против бельгийского "Гента". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что в стартовом составе "горняков" вновь появится капитан команды Дарио Срна, а его конкурент Богдан Бутко начнет игру со скамейки запасных.

Единственным чистым нападающим "Шахтера" в этой игре станет аргентинец Факундо Феррейра. При этом Дентиньо и Андрей Борячук остались в запасе.

Состав "Шахтера" на игру выглядит так:

30. Пятов, 44. Ярослав Ракицкий, 5. Александр Кучер, 31. Исмаили, 33. Дарио Срна, 6. Тарас Степаненко, 8. Фред, 11. Марлос, 10. Бернард, 28. Тайсон, 19. Факундо Феррейра.

Состав "Гента":

1. Якоб Ринне, 23. Ларс Нильсен, 55. Рами Гершон, 32. Томаш Фокет — 10. Ренато Нето, 19. Брехт Деягере, 44. Андерсон Эсити, 21. Нана Асаре, 27. Мозес Симон, 7. Калифа Кулибали, 77. Даниэль Миличевич.

Напомним, матч "Гент" - "Шахтер" начнется в 22:05 на стадине в Генте. В случае победы, донецкая команда досрочно гарантирует себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы.