Федерация футбола Украины оштрафована ФИФА на 15 тысяч франков

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Украины за неподобающее поведение болельщиков во время матча отбора Чемпионата мира-2018 Украина - Косова, сообщает ФИФА.

Штраф выписан на сумму 15 тысяч швейцарских франков.

Украинские болельщики скандировали нефутбольные и даже гомофобные кричалки, отмечается в релизе ФИФА.

Любопытно, что на матче Украина - Косово, который прошел на нейтральном поле в польском Кракове, присутствовали всего 1 тысяча украинских фанов.

Наряду с ФФУ штрафы получили также национальные футбольные федерации Албании (50 тысяч франков), Хорватии (50 тысяч), Косово (30 тысяч), Бразилии (25 тысяч), Парагвая (20 тысяч), Эстонии (20 тысяч), Чили (15 тысяч) и Аргентины (15 тысяч).

Матч отбора ЧМ-2018 Украина - Косово состоялся 9 октября и завершился победой сборной Украины со счетом 3:0