В Одессе произошла драка между футбольными фанатами

В Одессе, в преддверии матча Лиги Европы УЕФА "Заря" - "Фейеноорд", произошла драка между фанатами, сообщает SportArena.

Фан-группа "Фейеноорда", которая прибыла в Украину вместе с командой, как и планировала изначально, выдвинулась на стадион "Черноморец" своим маршем одной из центральных улиц Одессы. Однако из проулков выбежали фанаты "Черноморца" и устроили потасовку с западноевропейскими гостями. Во время стычки в ход шли файера и бутылки. Ближе к арене столкновения продолжались с использованием камней и даже стульев из близлежащих офисов.

Полиция вмешалась в ситуацию и стабилизировала обстановку. Дальше до стадиона фанаты Фейенорда пошли в оцеплении правоохранителей во избежание возобновления противостояния.

Конфликт между фанатами имел место и перед первым домашним матчем "Зари" в Лиге Европы против "Фенербахче" в сентябре.

Как сообщал УНИАН, матч "Заря" — "Фейеноорд" начался сегодня, 3 ноября, в 20:00.