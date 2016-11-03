Вратарь "Лестера" отыграл матч Лиги чемпионов со сломанной рукой, но не пропустил

Голкипер английского "Лестера" Каспер Шмейхель получил травму руки во время матча Лиги чемпионов против "Копенгагена", но доиграл матч до конца, сообщает Евроспорт.

На последних минутах игры голкипер спас ворота после удара партнера по сборной Дании Андреаса Корнелиуса.

Более того, вратарь помог своей команде установить новый рекорд. «Лестер» стал первой командой, не пропустившей в четырех первых матчах Лиги чемпионов, что стало рекордом турнира.

Как сообщает официальный сайт «Лестера», у Шмейхеля перелом руки, а серьезность повреждения определят дальнейшие исследования. Не исключается, что Касперу потребуется операция.

На восстановление от перелома в среднем уходят 4-6 недель.

В прошлом сезоне Шмейхель отыграл на ноль в 15 матчах Премьер-лиги и помог «Лестеру» впервые в истории стать чемпионом Англии.