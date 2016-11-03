Тренер "Гента" видит залог успеха в матче с "Шахтером" в мощной поддержке болельщиков

Главный тренер бельшийского "Гента" Хейн Ванхазебрук прокомментировал предстоящий матч против "Шахтера" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы на обязательной предматчевой пресс-конференции, сообщает UA-Football.

"Завтра мы будем играть против одной из лучших команд, с которыми нам приходилось встречаться. Если в Бельгии какие-то твои ошибки могут сойти тебе с рук, то в еврокубках все совершенно иначе. «Шахтер» умеет пользоваться нашими ошибками. Поэтому завтра очень важно не допускать таких оплошностей. К тому же и мы создаем моменты, просто не реализовываем их", - начал Ванхазебрук.

"Я надеюсь, завтра на стадионе будет мощная поддержка. Ведь во многом благодаря нашим болельщикам у нас настолько хорошая статистика домашних игр. Болельщики поддерживают нас несмотря ни на что, и это придает сил. Несмотря на поражение 0:5 в Украине, я верю, что дома мы способны достичь положительного результата", - заявил тренер.

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"Мы по-прежнему ставим перед собой максимальные задачи в еврокубках. У нас было два сложных выездных матча, но мы идем вторыми в группе, а теперь нас ждут два домашних матча и это придает нам уверенности. Я верю в свою команду и убежден, что игроки покажут на поле всё, на что способны. Мы уверены в своих силах, знаем, что сделали не так в первом матче и теперь намерены это исправить. Завтра мы узнаем, на что мы действительно способны в противостоянии с топ-клубом", - подытожил наставник.

Как сообщал УНИАН, матч "Гент" - "Шахтер" состоится в Генте сегодня вечером. Начало игры в 22.05 по киевскому времени.