Лига Европы. Гент - Шахтер - 3:5: онлайн-трансляция

Сегодня в бельгийском Генте состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Гент" примет на своем поле донецкий "Шахтер".

Сойдутся команды, которые после первого круга занимают в турнирной таблице 1-2 места. У "Шахтера" 3 победы и 9 очков, у "Гента" по одной победе, ничьей и поражению - 4 балла. Кроме того, 2 очка у португальской "Браги" и 1 - у турецкого "Коньяспора".

Таким образом, победа горняков в сегодняшнем матче гарантирует команде не только выход в плей-офф, но и 1-е место в итоговой турнирной таблице.

В первом очном матче двух команд, две недели назад, "Шахтер" разгромил "Гент" во Львове со счетом 5:0.

На котировках букмекерских контор фаворитом сегодняшней игры также является "Шахтер". На победу горняков ставки принимаются с коэффициентом 1,96 к 1, в то время как на ничью - 3,46 к 1, а на победу "Гента" - 3,68 к 1.

Матч "Гент" - "Шахтер" начнется в 22.05 по киевскому времени.

ТВ-трансляцию игры проведет канал "Украина".

Здравствуйте, уважаемые болельщики!

Луганская "Заря" несколько минут назад практически лишилась шансов выйти в плей-офф Лиги Европы, но у донецкого "Шахтера" перспективы выглядят куда более радужными.

Ранее стали известны стартовые составы команд:

Состав "Шахтера" на игру выглядит так:

30. Пятов, 44. Ярослав Ракицкий, 5. Александр Кучер, 31. Исмаили, 33. Дарио Срна, 6. Тарас Степаненко, 8. Фред, 11. Марлос, 10. Бернард, 28. Тайсон, 19. Факундо Феррейра.

Состав "Гента":

1. Якоб Ринне, 23. Ларс Нильсен, 55. Рами Гершон, 32. Томаш Фокет, 10. Ренато Нето, 19. Брехт Деягере, 44. Андерсон Эсити, 21. Нана Асаре, 27. Мозес Саймон, 7. Калифа Кулибали, 77. Даниэль Миличевич.

Матч начался!

1. ГОЛ! Уже на 20-й секунде "Гент" открыл счет. Саймон обыграл на левом фланге Кучера, сделал подачу в штрафную, где Кулибали головой отправил мяч в ворота.

2. Для "Шахтера" это первый пропущенный гол в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

3. "Шахтер" сразу же пошел в атаку, но у "горняков" отобрали мяч еще на подступах к штрафной площадке "Гента".

4. И снова опасность у ворот "Шахтера" создал Саймон. После его прострела Срна перевел мяч на угловой.

5. После углового Кулибали пробил головой мимо ворот.

5. "Гент" продолжает терроризировать правый фланг обороны "Шахтера".

6. Фред хотел отдать передачу под удар Тайсона, но защита "Гента" прочитала этот ход бразильца.

7. Теперь уже по другому флангу пытался построить атаку "Гент", - неудачно.

8. Основная борьба за мяч сейчас продолжается в центре поля.

9. Первый штрафной для "Гента" - Фред сбил Деягере.

10. После розыгрыша стандарта Миличевич наносил удар по воротам Пятова издали - выше ворот.

10. Саймон заработал аут для своей команды на левом фланге атаки. Кучер и Срна остались не у дел.

11. Атака "Гента" завершилась фолом в атаке на Факундо Феррейре.

12. Тайсона сбивали недалеко от штрафной "Гента", но арбитр решил, что нарушения правил не было.

13. Асаре заблокировал подачу Срны с правого фланга - первый угловой у "Шахтера".

13. Факундо Феррейра не достал мяч головой после подачи углового, а дальнейшая атака "Шахтера" завершилась свистком об офсайде.

14. "Гент" подозрительно легко комбинирует на половине поля "Шахтера".

15. Фред пытался вывести Факундо Феррейры на рандеву с Ринне, но Гершон грамотно сыграл против аргентинского форварда "Шахтера".

16. Степаненко нарушил правила на оппоненте в центер поля. Стадион сразу же отреагировал гулом.

17. Деягере прошел по правой линии штрафной площадки "Шахтера" - обыграл Ракицкого с Исмаили и собирался идти дальше, но судья решил, что бельгиец фолил на Исмаили.

18. "Шахтер" атаковал по левому флангу, но до удара дело не дошо - мяч вышел за пределы поля от Бернарда.

19. Снова "Гент" активничал на левом фланге, и Кучеру пришлось выбить мяч на угловой.

20. После подачи углового "Шахтер" вроде бы отбился, но на подборе первым был Саймон, который тут же нанес удар по воротам Пятова. К счастью, прямо в руки украинскому киперу.

21. Очередная атака "Гента" завершилась разрезной передачей в штрафную на Фокета. Получилось чуть сильнее, чем нужно, и мяч ушел за лицевую.

22. И вновь "Гент" пытался проводить атаку по правому флангу, но теперь дело до опасности не дошло.

23. В контратаке "Шахтера" Марлос сбрасывал мяч под удар Тайсону, но передача оказалась слишком слабой и ее перехватили.

24. Тем временем, Степаненко грубо сыграл против Деягере, и лидеру "Гента" врачи оказывают помощь.

25. Очередная классная атака "Гента" едва не завершилась ударом Деягере впритык по воротам Пятова. Но всего лишь угловой.

26. А теперь Пятову пришлось выходить далеко за пределы своей штрафной и выбивать мяч. "Гент" очень хорош в эти минуты.

27. "Шахтер" наконец создал опасность. Срна делал прострел с фланга, но замкнуть его было некому.

28. Бернард заработал опаснейший штрафной для "Шахтера". Совсем рядом с чужими воротами.

29. Ракицкий ударил со штрафного очень сильно и немного выше ворот.

30. Снова "Гент" сфолил в своей атаке. В этот раз Кулибали на Ракицком. Очень много желания у бельгийцев.

31. Деягере делал проход по левому флангу, сместился в центр, заигрался и потерял мяч.

32. Степаненко в шикарном подкате выбил мяч из-под ног соперника, который выходил на ударную позицию перед штрафной площадкой "горняков".

33. Марлос сам врывался в штрафную "Гента", но завалился.

34. Срна делал подачу в штрафную бельгийцев, где первым у мяча оказался вратарь Ринне.

35. Фред двигался к штрафной "Гента" и упал в противостоянии с оппонентом. Арбитр решил, что все чисто.

36. Пенальти! Острая атака "Шахтера" привела к фолу против Тайсона.

36. ГОООООООООООООЛ! Марлос бьет точно в правый угол! 1:1!

38. Срна отличной передачей выводил Факундо Феррейру на удар по воротам, но аргентинцу, кажется, помешал одноклубник Бернард.

39. Нарушение правил на Срне в центре поля. Кажется, "Гент" несколько обескуражен после гола.

40. Снова атаковал "Шахтер". В этот паз Тайсон сбрасывал мяч на ход Исмаили в штрафную площадь "Гента", но бразильский защитник немного не успед к мячу.

41. ГОООООООООООООООЛ! Тайсон выводит "Шахтер" вперед после блестящей контратаки донетчан и выхода один на один с Ринне!

42. Первая желтая карточка в матче выдается Тарасу Степаненко.

43. Саймону оказывают помощь. Пауза в игре.

45. Пятов забрал мяч в руки после попытки "Гента" создать опасность у ворот "Шахтера".

45+1. Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

45+1. "Шахтер" заработал неплохой штрафной на половине поля бельгийцев.

45+2. Ракицкий нанес мощнейший удар, и Ринне пришлось спасать ворота "Гента", вытаскивая мяч из-под перекладины.

45+3. ГОООООООООООООООООЛ! После подачи углового Тарас Степаненко головой забил третий гол в ворота "Гента".

Первый тайм окончен! "Гент" доминировал на поле первые 30 минут матча, после чего "Шахтер" нанес сокрушительный тройной удар по соперникам.

Начался второй тайм матча!

46. Деягере сразу же сфолил на Срне. Ничего серьезного.

47. Передача Саймона на ход партнеру по флангу не нашла понимания у этого самого партнера. "Горняки" проводили мяч глазами за лицевую линию.

48. "Гент" контролирует мяч на своей половине поля. "Шахтер" прессингует.

49. У "Гента" была неплохая возможность для создания голевого момента, но подача с правого фланга на Деягере получилась не очень удачной, и "Шахтер" легко отбился.

50. Темп игры заметно упал по сравнению с первым таймом.

51. Очередная попытка атаки "Гента" ни к чему не привела. "Шахтер" перехватил мяч.

52. Тайсон мог забивать четвертый гол. Ринне пришлось спасать команду после удара бразильца, которому никто не мешал.

53. "Гент" контролирует мяч на своей половине поля. Тех скоростей и агрессии, которые позволяли бельгийцам контролировать игру в первом тайме, нет и близко.

54. Саймон обыграл Срну на левом фланге, сделал подачу в штрафную, но там Миличевичу не удалось нанести акцентированный удар по воротам. В результате, мяч ушел за лицевую.

55. "Шахтер" прессингует "Гент" уже возле самих ворот Ринне.

56. После подачи "Гента" с правого фланга борьбу на втором этаже выиграл Кучер.

57. Кулибали пробивал по воротам Пятова после подачи углового. Вратарь "Шахтера" справился с ударом.

58. Еще один навес с фланга в исполнении Саймона не дошел до Кулибали.

60. Мяч в основном находится в центре поля. Обе команды по очереди пытаются подготовить свою атаку.

61. Опасно! Исмаили сбрасывал мяч в штрафной "Гента" под удар Фреда, но удар последнего заблокировали.

62. "Шахтер" комбинировал неподалеку штрафной "Гента", а потом Исмаили издали пробил по воротам. Очень неудачно.

63. Срна делал прострел с фланга, и Гершону пришлось выбивать мяч на угловой.

64. "Шахтер" разрыграл угловой, а потом под прессингом бельгийцев потерял мяч.

65. Снова атака "Гента" захлебнулась далеко от штрафной площадки донетчан.

66. Миличевич упал в штрафной "Шахтера" и требовал пенальти. Напрасно.

67. ГООООООООООЛ! Красивейший гол Фреда крученным ударом в дальний угол ворот Ринне!

69. "Шахтер" продолжает владеть инициативой на чужой половине поля.

70. Новая атака "Шахтера" завершилась подачей Срны в руки Ринне.

70. Первая замена в матче у "Гента". Брехт Деягере покинул поле, а вместо него вышел Кеннет Сайеф.

71. И тут же замена у "Шахтера". Получившего повреждение Тайсона поменял Дентиньо.

72. И еще одна замена у "Шахтера". Вместо Тараса Степаненко на поле вышел Максим Малышев.

73. Опасная атака "Гента". После прострела с фланга у Кулибали не удар не получился.

74. Замена у "Гента". Жереми Пербе вышел вместо Калифа Кулибали.

76. Марлос, обыгравшись с Дентиньо, вошел в штрафную площадку "Гента" и упал. Но второй пенальти за матч арбитр ставить не решился.

77. Последняя замена у "Гента". Мозес Саймон с поля ушел, а Демьерси Ндонгала вышел.

78. И последняя замена у "Шахтера". Вместо Ярослава Ракицкого вышел Иван Ордец.

79. "Шахтер" контролирует мяч на своей половине поля, а "Гент" прессингует.

80. "Горняки" по-прежнему удерживают мяч на своей половине поля.

81. Факундо Феррейру вывели на ударную позицию, но он завозился с мячом и момент упустил.

82. "Гент" наконец сообразил атаку. После подачи с правого фланга Пербе мог сокращать оставание в счете, но Ордец перевел мяч на угловой.

83. ГОЛ! Пербе все-таки забивает. Асаре подал с фланга, а форвард "Гента" пробил ногой между ног Пятову. 4:2.

84. Фред лежит на газоне. Пауза в игре.

85. Фред вернулся в игру, а "Шахтер" продолжает удерживать мяч на своей половине поля.

86. Гости продолжают искать пути для создания атаки.

87. ГООООООООООООЛ! Подача Срны с фланга завершилась точным ударом головой Факундо Феррейры.

89. ГОЛ! Теперь "Гент" забивает. Очередная подача с фланга привела к удару головой Миличевича в противоход Пятову.

90. Проход Ндонгала остановлен подкатом в исполнении Илсиньо. Угловой.

90+1. Четыре минуты добавил арбитр ко второму тайму. А угловой пользы "Генту" не принес.

90+2. И еще один угловой заработал "Гент". Не останавливаются бельгийцы.

90+3. После подачи углового Исмаили выбил мяч на еще один угловой.

90+3. Еще два угловых "Гента" ни к чему не привели.

90+4. На последней минуте матча "Гент" продолжает идти вперед...

Матч окончен! "Шахтер" победил со счетом 5:3 и досрочно вышел в 1/16 финала Лиги Европы.