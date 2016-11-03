Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча с бельгийским "Гентом"

Донецкий "Шахтер" является фаворитом матча 4-го тура Лиги Европы против бельгийского "Гента". Об этом свидетельствуют котировки в различных букмекерских конторах мира.

На победу "горняков" можно поставить с коэффициентами до 2,02, в то время как шансы на выигрыш "Гента" оцениваются до 4,02. На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 3,68.

Читайте такжеДонецкий "Шахтер" отправился на матч с "Гентом" без Коваленко и СелезневаИгра 4-го тура группового турнира Лиги Европы между "Гентом" и "Шахтером" состоится сегодня, 3 ноября, на стадионе в Генте. Начало встречи - 22:05.

На данный момент "Шахтер" занимает первое место в своей группе, набрав максимальное количество очков в первых трех матчах. Победа "горняков" досрочно выведет донетчан в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, 20 октября "Шахтер" разгромил "Гент" на "Львов-Арене" со счетом 5:0.