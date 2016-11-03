Готовятся к ЧМ-2018: СМИ показали видео "тренировочной" массовой драки ультрас в России

В преддверии Чемпионата мира по футболу – 2018, который пройдет в РФ, российские футбольные хулиганы собираются для шокирующе жестоких массовых драк, чтобы определить сильнейших бойцов. Видеозапись такого "прослушивания" обнародовала The Daily Mail.

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По информации издания, на видео запечатлены болельщики ЦСКА и "Спартака". Снято оно менее чем за два года до футбольного чемпионата в России.

В одном из видео молодого человека бьют ногой по голове и топчут, пока он лежит на земле.

Ранее бывший вице-премьер Великобритании Ник Клегг призывал ФИФА лишить Россию права на проведение чемпионата мира по футболу 2018-го года из-за ситуации в Сирии.