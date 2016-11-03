Испанский "Бетис" готов продать Романа Зозулю уже в январе - СМИ
12:04, 03 ноября 2016Футбол
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Украинскому футболисту не удалось закрепиться в основном составе севильской команды.
Зозуля может зимой покинуть "Бетис" / Real Betis
Испанский "Бетис" желает в январе, когда откроется зимнее трансферное окно, расстаться с украинским форвардом Романом Зозулей. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на Elgoldigital.com.
Всего севильский клуб намерен сократить свой состав на семь человек, которые не проходят в основу команды. Зозуля, который в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги, провел всего три матча (67 минут), оказался среди них.
Напомним, Роман Зозуля стал игроком "Бетиса" летом 2016 года, а до этого несколько лет выступал в "Днепре". Несмотря на отсутствие игровой практики в клубе, он продолжает регулярно вызываться в сборную Украины.
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