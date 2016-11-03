Букмекеры: у луганской "Зари" неплохие шансы на победу в матче с "Фейеноордом"

Голландский "Фейеноорд" считается фаворитом сегодняшнего матча Лиги Европы против луганской "Зари", но и у украинской команды есть немалые шансы на победу. Об этом свидетельствуют котировки в различных букмекерских конторах мира.

Читайте такжеИгрок "Зари" Петряк накануне матча ЛЕ с "Фейеноордом": "Мы оказались в ситуации, когда просто некуда деваться"На победу команды из Роттердама можно поставить с коэффициентами до 2,59, в то время как шансы на выигрыш "Зари" оцениваются до 3,09. На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 3,36.

Игра 4-го тура группового турнира Лиги Европы между "Зарей" и "Фейеноордом" состоится сегодня, 3 ноября, на стадионе "Черноморец" в Одессе. Начало встречи - 20:00.

На данный момент "Заря" является аутсайдером группы, где также выступают английский "Манчестер Юнайтед" и турецкий "Фенербахче". Если сегодня команда Юрия Вернидуба уступит сопернику, то может потерять все шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, две недели назад "Заря" проиграла "Фейеноорду" в Роттердаме со счетом 0:1.