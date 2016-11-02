Лига чемпионов. "Монако" разгромил московский ЦСКА, "Реал" едва не опозорился в Польше (результаты матчей)
Сегодня в групповом турнире Лиги чемпионов свои матчи сыграли команды в группах E, F, G и H.
Группа E:
Монако (Франция) - ЦСКА (Россия) - 3:0 (3:0)
Голы: Жермен (10), Фалькао (29, 41).
Тоттенхэм (Англия) - Байер (Германия) - 0:1 (0:0)
Гол: Кампл (65).
Положение команд:
1. Монако - 8;
2. Байер - 6;
2. Тоттенхэм - 4;
4. ЦСКА - 2.
Группа F:
Легия (Польша) - Реал (Испания) - 3:3 (1:2)
Голы: Одиджа-Офое (40,) Радович (58), Мулин (83) - Бэйл (1), Бензема (35), Ковачич (85)
Боруссия Дортмунд (Германия) - Спортинг (Португалия) - 1:0 (1:0)
Гол: Рамос (12).
Положение команд:
1. Боруссия - 10;
2. Реал - 8;
3. Спортинг - 3;
4. Легия - 1.
Группа G:
Порту (Португалия) - Брюгге (Бельгия) - 1:0 (1:0)
Гол: Андре Силва (37).
Копенгаген (Дания) - Лестер (Англия) - 0:0 (0:0)
Положение команд:
1. Лестер - 10;
2. Порту - 7;
3. Копенгаген - 5;
4. Брюгге - 0.
Группа H:
Севилья (Испания) - Динамо Загреб (Хорватия) - 4:0 (1:0)
Гол: Вьетто (31), Эскудеро (66), Нзонзи (80), Бен Йеддер (87).
Ювентус (Италия) - Лион (Франция) - 1:1 (1:0)
Гол: Игуаин (13) - Толиссо (85).
Положение команд:
1. Севилья - 10;
2. Ювентус - 7;
3. Лион - 4;
4. Динамо - 0.