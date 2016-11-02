Лига чемпионов. "Монако" разгромил московский ЦСКА, "Реал" едва не опозорился в Польше (результаты матчей)

23:53, 02 ноября 2016
Футбол
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Сегодня в групповом турнире Лиги чемпионов свои матчи сыграли команды в группах E, F, G и H.

Криштиану Роналду из

Группа E:

Монако (Франция) - ЦСКА (Россия) - 3:0 (3:0)

Голы: Жермен (10), Фалькао (29, 41).

Тоттенхэм (Англия) - Байер (Германия) - 0:1 (0:0)

Гол: Кампл (65).

Положение команд:

1. Монако - 8;

2. Байер - 6;

2. Тоттенхэм - 4;

4. ЦСКА - 2.

Группа F:

Легия (Польша) - Реал (Испания) - 3:3 (1:2)

Голы: Одиджа-Офое (40,) Радович (58), Мулин (83) - Бэйл (1), Бензема (35), Ковачич (85)

Боруссия Дортмунд (Германия) - Спортинг (Португалия) - 1:0 (1:0)

Гол: Рамос (12).

Положение команд:

1. Боруссия - 10;

2. Реал - 8;

3. Спортинг - 3;

4. Легия - 1.

Группа G:

Порту (Португалия) - Брюгге (Бельгия) - 1:0 (1:0)

Гол: Андре Силва (37).

Копенгаген (Дания) - Лестер (Англия) - 0:0 (0:0)

Положение команд:

1. Лестер - 10;

2. Порту - 7;

3. Копенгаген - 5;

4. Брюгге - 0.

Группа H:

Севилья (Испания) - Динамо Загреб (Хорватия) - 4:0 (1:0)

Гол: Вьетто (31), Эскудеро (66), Нзонзи (80), Бен Йеддер (87).

Ювентус (Италия) - Лион (Франция) - 1:1 (1:0)

Гол: Игуаин (13) - Толиссо (85).

Положение команд:

1. Севилья - 10;

2. Ювентус - 7;

3. Лион - 4;

4. Динамо - 0.

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