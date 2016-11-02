Лига чемпионов. "Монако" разгромил московский ЦСКА, "Реал" едва не опозорился в Польше (результаты матчей)

Сегодня в групповом турнире Лиги чемпионов свои матчи сыграли команды в группах E, F, G и H.

Группа E: Монако (Франция) - ЦСКА (Россия) - 3:0 (3:0) Голы: Жермен (10), Фалькао (29, 41). Тоттенхэм (Англия) - Байер (Германия) - 0:1 (0:0) Гол: Кампл (65). Положение команд: 1. Монако - 8; 2. Байер - 6; 2. Тоттенхэм - 4; 4. ЦСКА - 2. Группа F: Легия (Польша) - Реал (Испания) - 3:3 (1:2) Голы: Одиджа-Офое (40,) Радович (58), Мулин (83) - Бэйл (1), Бензема (35), Ковачич (85) Боруссия Дортмунд (Германия) - Спортинг (Португалия) - 1:0 (1:0) Гол: Рамос (12). Положение команд: 1. Боруссия - 10; 2. Реал - 8; 3. Спортинг - 3; 4. Легия - 1. Группа G: Порту (Португалия) - Брюгге (Бельгия) - 1:0 (1:0) Гол: Андре Силва (37). Копенгаген (Дания) - Лестер (Англия) - 0:0 (0:0) Положение команд: 1. Лестер - 10; 2. Порту - 7; 3. Копенгаген - 5; 4. Брюгге - 0. Группа H: Севилья (Испания) - Динамо Загреб (Хорватия) - 4:0 (1:0) Гол: Вьетто (31), Эскудеро (66), Нзонзи (80), Бен Йеддер (87). Ювентус (Италия) - Лион (Франция) - 1:1 (1:0) Гол: Игуаин (13) - Толиссо (85). Положение команд: 1. Севилья - 10; 2. Ювентус - 7; 3. Лион - 4; 4. Динамо - 0.

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