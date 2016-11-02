Игрок "Шахтера" Бернард: "Противостоять такому сопернику как "Гент" совсем не легко"

Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Бернард отметил возможные сложности в предстоящем матче Лиги Европы УЕФА против бельгийского "Гента", сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Говоря о первом матче, в котором "Шахтер" разгромил соперника со счетом 5:0, Бернард заметил: "На самом деле понять полностью игру может тот человек, который находится непосредственно на поле. Даже после того, как мы забили первый мяч, нам было сложно. Противостоять сопернику, действующему по такой тактической схеме, совсем не легко. Поэтому мы испытывали трудности с первой и до последней минуты. Конечно, сам результат не умаляет нашей заслуги, но посмотрим, как сложится ответная встреча, какую игру продемонстрируют команды завтра".

Рассуждая о том, можно ли считать первый матч с «Гентом» одним из лучших в сезоне, игрок отметил: "Учитывая все трудности, с которыми пришлось столкнуться на поле, он был одним из самых сложных. Тренерский штаб готовил нас к тому поединку, говорил, что ожидается непростая игра, поэтому мотивация просто зашкаливала. И если брать во внимание результат той встречи, то да – это один из лучших наших матчей в сезоне".

А говоря о том, с какими именно трудностями горняки столкнулись в первой игре, учитывая, что соперник действовал по схеме с тремя защитниками, Бернард сказал: "У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Мы постарались максимально их изучить. Сложностей было огромное количество: это и опека, и то, что нам нужно было контролировать выход соперника из обороны в атаку… Однако мы попытались справиться со всеми этими моментами. Судя потому, какими были игра и результат, нам это удалось".

Как сообщал УНИАН, матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Гент" - "Шахтер" состоится в четверг, 3 ноября.

Победа в этом матче гарантирует "Шахтеру" выход в плей-офф турнира, плей-офф, 1/16 финала.