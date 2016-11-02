Фонсека перед матчем с "Гентом": "Мы выходим на все поединки амбициозными и настроенными только на победу"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека на обязательной предматчевой пресс-конференции перед игрой Лиги Европы с бельгийским "Гентом" выразил уверенность в боевом настрое своих игроков в предстоящем матче, сообщает офциальный сайт горняков.

"Мотивация присутствует абсолютно в каждом нашем матче. Мы выходим на все поединки амбициозными и настроенными только на победу. Никогда не можем думать о чем-то другом. Я уверен, что у нашей команды не будет недостатка мотивации независимо от места проведения игры, соперника или нашей позиции на данный момент. Все мы прекрасно знаем, с каким противником встретимся. Честно говоря, сейчас я совершенно не беру в счет результат нашего первого матча. Продолжаю утверждать со всей уверенностью: «Гент» – очень сильная команда с очень хорошими характеристиками. Поэтому мы будем настроенными. Чего нам уж точно не будет не хватать, так это мотивации", - отметил Фонсека.

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"Независимо от того, что мы выиграли со счетом 5:0, у нас были сложности. Конечно, после первого гола все стало намного легче. Но до того «Гент» был очень опасен и создавал моменты. А после первого мяча появилось намного больше пространства, и тогда мы оказались успешны в контратаках. Завтра будет еще сложнее. «Гент» играет дома, и амбиции есть у обеих команд. Единственное, в чем я нисколько не сомневаюсь: нас ждет сложнейший матч", - продолжил португальский специалист.

А говоря о конкретном результате, предстоящего матча, тренер заметил: "Никогда не думаю о другом результате, кроме победы. Одно скажу точно, и многие люди, которые работают со мной, могут это подтвердить: даже при положительном результате, когда мы выигрываем, я не всегда доволен. Несмотря на мое огромное уважение к сопернику, только победа оставит меня довольным. Думаю только о ней. Хотя, возможно, даже в таком случае я не буду на сто процентов удовлетворен".

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы "Гент" - "Шахтер" состоится в четверг, 3 ноября, в бельгийском Генте.

В случае победы "Шахтер" гарантирует себе место в весенней стадии турнира, плей-офф. 1/16 финала.