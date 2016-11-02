Игрок "Зари" Петряк накануне матча ЛЕ с "Фейеноордом": "Мы оказались в ситуации, когда просто некуда деваться"

Восходящая звезда луганской "Зари", один из лучших молодых игроков Украины Иван Петряк принял участие в обязательной пресс-конференции накануне матча 4-го тура Лиги Европы против голландского "Фейеноорда", сообщает официальный сайт "Зари".

В начале Петряк пообщеал, что команда будет играть только на победу: "Мы оказались в той ситуации, когда деваться нам некуда. Надо добиваться положительного результата. Вся команда приложит для этого максимум усилий. Надеюсь, что в этой встрече мы сможем заработать три очка".

Говоря о совей личной игре и "закладке фундамента" для очередного вызова в сборную, Петряк отметил: "Мои индивидуальные действия меня интересуют сейчас меньше всего. Самое главное – общекомандный результат. Нужно идти вперед. Сейчас не думаю ни о сборной, ни о своей индивидуальности".

Читайте такжеУПЛ. "Заря" победила "Зирку" и вернулась на второе место в чемпионате

Говоря о том, довлеет ли над командой важность результата, игрок заметил: "Конечно, хотелось бы в первых турах набрать больше очков. Сейчас у нас только одна игра в голове. Мы готовимся, разбираем игру соперника".

А говоря о том, были ли командой сделаны выводы после последних матчей, заявил: "Считаю, что лично я сыграл неудачно. Нам немного не хватило агрессивности в атаке. Постараемся завтра исправить ошибки".

Как сообщал УНИАН, матч 4-го тура Лиги Европы "Заря" - "Фейеноорд" состоится 3 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало игры в 20.00.