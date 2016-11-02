Донецкий "Шахтер" примет львовские "Карпаты" в Харькове

Донецкий "Шахтер" проведет домашний матч 15-го тура украинской Премьер-лиги против львовских "Карпат" на харьковском стадионе "Металлист". Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

Читайте такжеДонецкий "Шахтер" хочет проводить больше домашних матчей в ХарьковеВ офис "Карпат" пришло соответствующие письмо от "Шахтера", в котором также была указана дата и время проведения матча - суббота, 19 ноября, 17:00.

Напомним, ранее "Шахтер" провел в Харькове домашний матч против "Динамо". Тогда на стадион "Металлист" пришли 39 667 болельщиков.

Также напомним, что 15 ноября в Харькове товарищеский матч проведет сборная Украины, соперником которой станет сборная Сербии.