Донецкий "Шахтер" примет львовские "Карпаты" в Харькове
16:02, 02 ноября 2016Футбол
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"Горняки" не захотели проводить домашний матч с львовянами в родном для них городе.
"Шахтер" примет "Карпаты" в Харькове / ФК "Карпаты"
Донецкий "Шахтер" проведет домашний матч 15-го тура украинской Премьер-лиги против львовских "Карпат" на харьковском стадионе "Металлист". Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".
Читайте такжеДонецкий "Шахтер" хочет проводить больше домашних матчей в ХарьковеВ офис "Карпат" пришло соответствующие письмо от "Шахтера", в котором также была указана дата и время проведения матча - суббота, 19 ноября, 17:00.
Напомним, ранее "Шахтер" провел в Харькове домашний матч против "Динамо". Тогда на стадион "Металлист" пришли 39 667 болельщиков.
Также напомним, что 15 ноября в Харькове товарищеский матч проведет сборная Украины, соперником которой станет сборная Сербии.
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