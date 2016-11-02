Шевченко о новичках сборной: "Скорее всего будут, но пока на 100% не могу сказать"

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о выборе кандидатов на ближайшие матчи команды в интервью "Футбол 24".

«У нас уже сформировался определенный коллектив. Те игроки, которых мы вызываем, мы надеемся на них. Они провели достаточно времени, чтобы понимать систему игры, понимать наше видение, понимать, что мы от них хотим. Мы, как и дальше, рассматриваем всех кандидатов – смотрим, наблюдаем за каждым.

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Я смотрю сейчас за рядом футболистов. Кроме того, мои помощники поедут на матчи кандидатов. Сейчас еще несколько туров будет до конца года. Мы посмотрим, определимся. Скорее всего, новые лица будут, но пока на 100% не могу сказать», – сказал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября сборная Украины проведет в Одессе матч отбора ЧМ-2018 с командой Финляндии, а 15 ноября в Харькове состоится товарищеский матч со сборной Сербии.