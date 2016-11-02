Фанаты "Динамо" и "Бенфики" подрались перед матчем в Лиссабоне (видео)

14:16, 02 ноября 2016
Футбол
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Перед игрой Лиги чемпионов не обошлось без инцидента с участием болельщиков украинской и португальской команд.

Фанаты

Фанаты киевского "Динамо" и лиссабонской "Бенфики" подрались перед вчерашним матчем Лиги чемпионов между этими командами в Лиссабоне, сообщает ТСН.

Драка произошла перед ареной "Бенфики" "Эстадиу да Луж" и продолжалась несколько минут, пока на место событий не приехала полиция и не начала разборонять фанатов.

Напомним, вчера "Динамо" уступило "Бенфике" в матче Лиги чемпионов со счетом 0:1.

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