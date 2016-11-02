Фанаты "Динамо" и "Бенфики" подрались перед матчем в Лиссабоне (видео)

Фанаты киевского "Динамо" и лиссабонской "Бенфики" подрались перед вчерашним матчем Лиги чемпионов между этими командами в Лиссабоне, сообщает ТСН.

Драка произошла перед ареной "Бенфики" "Эстадиу да Луж" и продолжалась несколько минут, пока на место событий не приехала полиция и не начала разборонять фанатов.

Напомним, вчера "Динамо" уступило "Бенфике" в матче Лиги чемпионов со счетом 0:1.