Фанаты "Динамо" и "Бенфики" подрались перед матчем в Лиссабоне (видео)
14:16, 02 ноября 2016Футбол
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Перед игрой Лиги чемпионов не обошлось без инцидента с участием болельщиков украинской и португальской команд.
Фанаты "Динамо" подрались в Лиссабоне / zik.ua
Фанаты киевского "Динамо" и лиссабонской "Бенфики" подрались перед вчерашним матчем Лиги чемпионов между этими командами в Лиссабоне, сообщает ТСН.
Драка произошла перед ареной "Бенфики" "Эстадиу да Луж" и продолжалась несколько минут, пока на место событий не приехала полиция и не начала разборонять фанатов.
Напомним, вчера "Динамо" уступило "Бенфике" в матче Лиги чемпионов со счетом 0:1.
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