В "Динамо" посчитали шансы команды пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

После поражения от лиссабонской "Бенфики" киевское "Динамо" по-прежнему сохраняет шансы пробиться в следующий этап Лиги чемпионов, пишет официальный сайт клуба.

Напомним, в первых четырех турах группового этапа ЛЧ киевляне потерпели три поражения, набрав лишь одно очко. Таким образом ситуация в группе киевлян выглядит следующим образом:

1. Наполи (Италия) - 7 очков;

2. Бенфика (Португалия) - 7 очков;

3. Бешикташ (Турция) - 6 очков;

4. Динамо (Украина) - 1 очко.

Читайте такжеПолузащитник "Динамо": Матч с "Бенфикой" был последним шансом поменять ситуацию в группеТаким образом, для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" необходимо выигрывать оба оставшихся матча - в гостях против "Наполи" и дома против "Бешикташа". При этом, "Наполи" киевляне должны обыгрывать с необходимой разницей в счете, чтобы иметь лучшие показатели в этом противостоянии.

Кроме того, киевлянам необходимо надеяться на "Бенфику", которая в оставшихся встречах с "Бешикташем" и "Наполи" также должна добыть две победы.

Напомним, вчера в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" проиграло "Бенфике" со счетом 0:1. Следующий матч турнира команда Сергея Реброва проведет на выезде против "Наполи" 23 ноября.