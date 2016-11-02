Донецкий "Шахтер" отправился на матч с "Гентом" без Коваленко и Селезнева

Донецкий "Шахтер" отправился в Гент, где проведет матч Лиги Европы. Об этом сообщается на официальной twitter-странице "Шахтера".

Главный тренер "горняков" Пауло Фонсека взял с собой в Бельгию 22 футболиста. В список не вошли полузащитник Виктор Коваленко и форвард Евгений Селезнев, которые восстанавливаются после травм.

Также в Гент не полетели Вячеслав Шевчук, Марсио Азеведо, Василий Кобин и Николай Матвиенко. Список футболистов, которые могут принять участие в матче, выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Никита Шевченко.

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Дарио Срна, Исмаили.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Марлос, Максим Малышев, Бернард, Дентиньо, Веллингтон Нем, Вячеслав Танковский.

Нападающие: Эдуардо, Андрей Борячук, Факундо Феррейра.

Матч 4-го тура Лиги Европы "Гент" - "Шахтер" состоится завтра, 3 ноября. Начало встречи - 22:05.