Киевское "Динамо" не реализовало пенальти в Лиге чемпионов впервые за 16 лет
12:18, 02 ноября 2016Футбол
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Жуниор Мораес не сумел вчера поразить ворота "Бенфики" с одиннадцатиметровой отметки.
Мораеш не забил пенальти "Бенфике" / ФК "Динамо"
Пенальти, который вчера в матче с португальской "Бенфикой", не забил форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес, стал первым нереализованным "Динамо" в Лиге чемпионов за 16 лет. Об этом сообщает Tribuna.com.
Последний раз это произошло в сезоне 1999/2000, когда нынешний главный тренер "Динамо", а тогда форвард команды Сергей Ребров не реализовал пенальти в ворота мадридского "Реала". Тот матч в Мадриде завершился со счетом 2:2.
Напомним, вчера киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике" со счетом 0:1. Во втором тайме Мораес не реализовал пенальти - с его ударом справился вратарь португальцев Эдерсон.
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