Киевское "Динамо" не реализовало пенальти в Лиге чемпионов впервые за 16 лет

Пенальти, который вчера в матче с португальской "Бенфикой", не забил форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес, стал первым нереализованным "Динамо" в Лиге чемпионов за 16 лет. Об этом сообщает Tribuna.com.

Последний раз это произошло в сезоне 1999/2000, когда нынешний главный тренер "Динамо", а тогда форвард команды Сергей Ребров не реализовал пенальти в ворота мадридского "Реала". Тот матч в Мадриде завершился со счетом 2:2.

Напомним, вчера киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике" со счетом 0:1. Во втором тайме Мораес не реализовал пенальти - с его ударом справился вратарь португальцев Эдерсон.