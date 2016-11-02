Ребров: "Динамо" выглядело очень достойно и могло отнять у "Бенфики" очки

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров выразил удовлетворение от игры своей команды в выездном матче против "Бенфики" в Лиге чемпионов (0:1). Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает Sport Arena.

"Я недоволен результатом, как и ребята. Они отдали все силы, старались атаковать. Мы играли против очень сильного соперника. Думаю, мы выглядели очень достойно и могли отнять у "Бенфики" очки", — считает Ребров.

"Мне понравилось то, что ребята старались делать, особенно во втором тайме. Мы играем на высочайшем уровне, а дома "Бенфика" вообще играет уверенно. Это влияет на игроков. После пропущенного гола мы старались сравнять счет, было достаточно моментов, но мы их, к сожалению, не реализовали", - добавил тренер.

Ребров также прокомментировал эпизод, когда форвард "Динамо" Жуниор Мораес не реализовал пенальти.

"Перед этим Мораес много бил пенальти, забивал. Во время игры ты не можешь поменять решение, кто будет бить. Поверьте, пробить в таком матче — это большое волнение. Он был уверен и взялся бить. Сейчас я точно не думаю о том, менять пенальтиста или нет", - сказал Ребров.

По словам тренера "Динамо", в дальнейших матчах ЛЧ он не будет концентрироваться на очках в турнирной таблице.

"Сейчас я сосредоточен на игре команды и отдаче каждого. Не думаю, что нужно думать о каких-то очках, сколько хватит для выхода, сколько не хватит. Сейчас важна самоотдача, сегодня она была", — добавил специалист.

Напомним, после поражения от "Бенфики" киевская команда сохраняет лишь теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Более того, даже две победы в оставшихся двух матчах не гарантируют "Динамо" выхода на третье место в группе.