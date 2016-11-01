"Динамо" проиграло "Бенфике" в матче Лиги чемпионов

В Лиссабоне завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское "Динамо" проиграло местной "Бенфике" со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в самой концовке первого тайма.

Игра проходила в примерно равной борьбе, а у гостей было несколько моментов в первом тайме для взятия ворот. Тем не менее, в самой концовке тайма, на добавленной арбитром 45+2 минуте, хозяева поля реализовали пенальти. Во время борьбы в штрафной "Динамо" игрока португальцев Луизао и Виды игрок "Бенфики" оказался на газоне. Вида получил предупреждение, а Эдуардо Сальвио реализовал 11-метровый.

Во втором тайме киевляне были более настойчивыми в атаке и даже заработали, в свою очередь, пенальти. После заброса в штрафную Эдерсон сбил пробросившего мяч Гонсалеса. Но, Жуниор Мораес не смог реализовать 11-метровый.

В оставшееся время, "Бенфика" сумела довести матч до победы.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

В другой игре тура в Группе В итальянский "Наполи" и турецкий "Бешикташ" сыграли вничью - 1:1.

Таким образом, после 4-х туров у "Бенфики" и "Наполи" по 7 очков, "Бешикташа" - 6, "Динамо" - 1.