Цыганков заменил Ярмоленко в основе "Динамо" на матч с "Бенфикой"

Вместо травмированного Андрея Ярмоленко в основном составе киевского "Динамо" на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Бенфики" появится 18-летний Виктор Цыганков. Об этом сообщается на матч на официальном сайте УЕФА.

Также в основном составе "Динамо" выйдет защитник Евгений Хачериди, чье состояние здоровья вызывало вопросы перед игрой.

Читайте такжеРебров взял на матч "Динамо" против "Бенфики" 21 футболистаДругие молодые игроки "Динамо", которые играли в последних матчах чемпионата и кубка Украины - Павел Ориховский, Зураб Очигава и Артем Беседин - остались в запасе. Александр Тымчик в заявку на игру не попал.

Состав "Динамо": Артур Рудько, Николай Морозюк, Домагой Вида, Евгений Хачериди, Евгений Макаренко, Сергей Рыбалка, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Дерлис Гонсалес, Виктор Цыганков, Мораес.

Состав "Бенфики": Эдерсон, Нельсон Семеду, Луизао, Виктор Линделеф, Алекс Гримальдо, Любомир Фейса, Пицци, Эдуардо Сальвио, Серви, Гонсало Гедеш, Костас Митроглу.