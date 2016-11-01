Киевское "Динамо" выиграло у "Бенфики" и вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

В Лиссабоне завершился матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА (возраст игроков до 19 лет), в котом "Бенфика" принимала киевское "Динамо" и проиграла со счетом 1:2.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Игра с самого начала проходила с преимуществом гостей, но в середине первого тайма защитники киевлян ошиблись в свой штрафной площади, сбив соперника. Пенальти реализовал Жоау Фелиш. Первый тайм завершился с преимуществом хозяев поля - 1:0.

Впрочем, перевая же атака "Динамо" после перерыва увенчалась голом. Богдан Леднев точным ударом на 47-й минуте сравнял счет. Решающей в этом матче стала 86-й минута, когда правила в своей штрафной нарушили уже игроки "Бенфики", сбившие Леднева. Ахмед Алибеков уверенно реализовал 11-метровый и принес победу гостям - 1:2.

В другом матче дня турецкий "Бешикташ" уступил на своем поле итальянскому "Наполи" - 0:1. Таким образом, на счету "Динамо" 10 очков, у "Бенфики" и "Наполи" - по 4, у "Бешикташа" - 3.

Киевское "Динамо" уже гарантировало себе место в плей-офф турнира и почти забронировало за собой 1-е место в итоговой турнирной таблице.