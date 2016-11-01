Сборная Финляндии объявила состав на матч против Украины

Главный тренер сборной Финляндии Ханс Баке вызвал 23 игроков на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против Украины. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Финляндии.

В заявке отсутствует один из лидеров команды Роман Еременко из московского ЦСКА. Экс-полузащитника киевского "Динамо" УЕФА в октябре отстранил от футбола в связи с подозрениями в употреблении допинга.

Вместе с тем, другие ведущие игроки команды - форвард датского "Брондбю" Теему Пукки и полузащитник итальянского "Кьево" Перпарим Хетемай - должны приехать в Украину.

Состав Финляндии на матч с Украиной выглядит так:

Вратари: Лукас Градецки (Айнтрахт Франкфурт-на-Майне, Германия), Ники Мяенпя (Брайтон, Англия), Йессе Йоронен (Фулхэм, Англия);

Защитники: Кари Аркивуо (Хеккен, Швеция), Янне Саксела (РоПС), Паулюс Араюури (Лех, Польша), Юхани Ояла (СИК), Саули Вайсанен (АИК, Швеция), Томас Лам (Ноттингем Форест, Англия), Альбин Гранлунд (Мариехамн), Юкка Райтала (Согндал, Норвегия), Юна Тойвио (Мольде, Норвегия);

Полузащитники: Маркус Хальсти (Мидтьюлланн, Дания), Перпарим Хетемай (Кьево, Италия), Александер Ринг (Кайзерслаутерн, Германия), Робин Лод (Панатинаикос, Греция), Йони Кауко (Рандерс, Дания), Сакари Маттила (Сендерюске, Дания), Расмус Шуллер (Хаккен, Швеция);

Форварды: Теему Пукки (Брондбю, Дания), Симон Скрабб (Эфле, Швеция), Руупе Риски (СИК), Эро Маркканен (АИК, Швеция).

Матч отборочного турнира ЧМ-2018 Украина — Финляндия состоится 12 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец".