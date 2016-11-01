Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира по футболу завершил карьеру

Знаменитый экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

Теперь 38-летний Клозе будет стажироваться в сборной Германии. Он будет находиться в тренерском штабе команды во время ближайших матчей отборочного турнира ЧМ-2018 против Сан-Марино и Италии, а также во время Кубка Конфедераций, который пройдет в марте 2017 года в России.

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Напомним, Мирослав Клозе является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. На счету немца 16 голов, которые были забиты на четырех турнирах - 2002-го, 2006-го, 2010-го и 2014-го года.

На клубном уровне Клозе выступал за немецкие "Кайзерслаутерн", "Вердер", "Баварию" и итальянский "Лацио". Он по два раза выигрывал чемпионат и кубок Германии и один раз - кубок Италии.