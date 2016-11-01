"Бенфика" является фаворитом в матче с "Динамо" на котировках букмекеров
14:00, 01 ноября 2016Футбол
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Шансы на победу хозяев поля в Лиссабоне значительнов выше.
Букмекеры считают фаворитом "Бенфику" / bukstavkinasport.com
Букмекерские конторы считают португальскую "Бенфику" фаворитом в матче 4-го тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо", сообщает специализированный сайт betexplorer.com.
Портал собрал данные 26 крупнейших мировых контор, согласно которым, средняя ставка на победу "Бенфики" равняется 1,65 к 1. В то же время, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,74 к 1, а на победу "Динамо" - 6.03 к 1.
Как сообщал УНИАН, матч "Бенфика" - "Динамо" состоится в Лиссабоне во вторник, 1 ноября. Игра начнется в 21.45 по киевскому времени.
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