"Бенфика" является фаворитом в матче с "Динамо" на котировках букмекеров

Букмекерские конторы считают португальскую "Бенфику" фаворитом в матче 4-го тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо", сообщает специализированный сайт betexplorer.com.

Портал собрал данные 26 крупнейших мировых контор, согласно которым, средняя ставка на победу "Бенфики" равняется 1,65 к 1. В то же время, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,74 к 1, а на победу "Динамо" - 6.03 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч "Бенфика" - "Динамо" состоится в Лиссабоне во вторник, 1 ноября. Игра начнется в 21.45 по киевскому времени.