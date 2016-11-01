На матче ЛЧ "Бенфика" - "Динамо" ожидается аншлаг

За день до матча «Бенфика» - «Динамо» по предварительной информации было реализовано 90% билетов из 65-ти тысяч мест на трибунах стадиона, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Не останется без поддержки и «Динамо» - на матче будет несколько сотен наших болельщиков, как из Украины, так и представителей местной диаспоры. К слову, цена билетов в обычные сектора составляет от 35 до 75 евро, билеты для болельщиков «Динамо» в гостевой сектор реализовывались по 20 евро.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов на «Эштадиу да Луш» начнется в 21:45 по киевскому времени (19:45 по местному времени).