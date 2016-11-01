Шевченко вызвал семерых легионеров на матчи сборной против Финляндии и Сербии

Первыми приглашение на очередной сбор национальной команды получили украинцы, которые выступают за рубежом - таково требование регламента соревнований, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Вызовы уже получили Денис Бойко («Малага», Испания), Артем Федецкий («Дармштадт», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Евгений Коноплянка («Шальке 04», Германия), Александр Зинченко (ПСВ Нидерланды), Роман Зозуля («Бетис» Испания) и Артем Кравец («Гранада», Испания).

Таким образом, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на отборочный матч чемпионата мира против сборной Финляндии (12 ноября в Одессе) и товарищеский – со сборной Сербии (15 ноября в Харькове) тех же семи «легионеров», что и на предыдущий сбор.

Полный список игроков, вызванных на сбор, ожидается в конце недели.