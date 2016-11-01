Лига чемпионов. Бенфика - Динамо - 1:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Лиссабоне состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА в котором португальская "Бенфика" примет на своем поле киевское "Динамо".

Встречаются команды, которые занимают 3-4 места в турнирной таблице.

Положение "Динамо" после первого круга соревнований выглядит практически безнадежным. У команды 1 очко, в то время как у "Бенфики" - 4 балла, а у лидирующих итальянского "Наполи" и турецкого "Бешикташа" - 6 и 5 соответственно.

Для продолжения борьбы за выход из группы в плей-офф ЛЧ, 1/8 финала, киевлянам необходима только победа.

Две недели назад "Динамо" проиграло "Бенфике" в Киеве со счетом 0:2. А в параллельном матче "Наполи" на своем поле сенсационно уступил "Бенфике" со счетом 2:3.

Матч "Бенфика" - "Динамо" начнется в Лиссабоне в 21.45 по киевскому времени.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Здравствуйте, уважаемые болельщики!

Ранее стали известны стартовые составы команд.

Состав "Бенфики": 1. Эдерсон, 50. Нельсон Семеду, 4. Луизао, 14. Виктор Линделеф, 3. Алекс Гримальдо, 5. Любомир Фейса, 21. Пицци, 18. Эдуардо Сальвио, 22. Серви, 20. Гонсало Гедеш, 11. Костас Митроглу.

Состав "Динамо":

Команды уже вышли на футбольное поле.

Матч начался!

1. Уже на первой минуте Митроглу пробовал прессинговать Рудько у ворот "Динамо".

2. Первая атака "Динамо" по правому флангу. Морозюк прошел по флангу, сделал подачу в штрафную, но перед тим подыграл себе рукой.

3. Первый угловой в матче заработало "Динамо".

4. Евгений Макаренко при попытке атаки "Динамо" попал в офсайд.

5. Еще одна перспективная атака "Динамо" по левому флангу завершилась свистком об офсайде. В этот раз вне игры Буяльский.

6. Гедеш прорывался к воротам "Динамо", но не смог пробить по воротам Рудько - Морозюк разобрался в эпизоде.

7. Вида выбил мяч в аут из-под ног Семеду, остановив атаку "Бенфики".

8. Вида отдавал мяч из глубины поля на ход Дерлису Гонсалесу, но передача была силишком сильной, да и парагваец был в офсайде.

9. Вновь защита "Динамо" грамотно остановила проход Гедеша в свою штрафную площадку.

10. Вида и Рудько подарили "Бенфике" угловой, после подачи которого Луизао выиграл верховую борьбу и пробил по воротам "Динамо". К счастью, мимо.

11. Мораес пытался убежать в контраатаку, но передержал мяч, и защита "Бенфики" догнала игрока "Динамо".

11. Первая желтая карточка в матче выдается Дерлису Гонсалесу за фол против Сальвио. Опасный штрафной для "Бенфики".

12. Пицци сделал подачу со штрафного, и мяч прилетел точно в руки Рудько.

13. Буяльский на левом фланге выжал для "Динамо" угловой. После подачи Вида выиграл верховую борьбу, но удар у него не получился - мяч пролетел намного выше ворот.

14. Рыбалку очень неприятно сбивли на половине поля "Динамо". Но с украинским полузащитником все в порядке.

15. Теперь Морозюк сбил на фланге Гримальдо, желтая карточка Николаю.

16. "Бенфика" пыталась провести атаку, но сама в простой ситуации выпустила мяч за пределы поля.

17. Макаренко классно обыграл Семеду на левом фланге атаки, но своего партнера по "Бенфике" выручил Луизао, который выбил мяч из штрафной площадки.

18. Сальвио после подачи с фланга пытался пробивать головой по воротам Рудько, но удар у лидера "Бенфики" не получился.

19. Теперь Сальвио сбил Цыганкова. Обошелся без карточки.

20. Позиционная атака "Динамо" к удару не привела, и мяч вернулся на половину поля киевлян.

21. Очень опасно было у ворот "Динамо". Рудько спас ворота после удара головой Гримальдо.

22. После дальнего удара Гедеша мяч удетел на трибуны "Эстадиу да Луш".

23. Буляьский запрессинговал Луизао и Семеду возле углового флажка на половине поля "Бенфики". Отобрать мяч на месте не получилось, сфера все равно перешла к "Динамо".

25. Гедеш прорывался к воротам "Динамо", но уже в своей штрафной грамотно с ситуацией разобрался Макаренко.

26. Снова Цыганков получил по ногам. Сегодня "страдает" молодой футболист "Динамо".

27. Кто-то из киевлян классно выводил Мораеса на рандеву с Эдерсоном. Однако защитник "Бенфики" в последний момент выбил мяч в подкате и не дал бразильцу достать мяч.

28. Цыганков должен был делать подачу с фланга, но вместо этого просто отдал пас Эдерсону.

29. Попытка атаки "Динамо" по правому флангу завершилась ничем.

30. Интересно, что в первые полчаса игры "Бенфика" лидирует по ударам по воротам - 5:1. В створ ворот - 1:0.

32. Дерлис прорывался к штрафной "Бенфике", но Семеду отобрал у него мяч. После этого Дерлис сфолил, и, к счастью, обошелся без карточки.

33. Теперь Дерлис разрядил ситуацию у ворот "Динамо", выбив мяч в аут после атаки "Бенфики".

34. Опасно! Дерлис обыграл оппонента, вышел на убойную позицию, но не смог потревожить ворота "Бенфики" - защитник в последний момент в подкате выбил мяч на угловой.

35. После углового Вида пробивал головой по воротам Эдерсона - совсем немного неточно.

36. Вида дважды подряд выбивал мяч из своей штрафной после подач с правого фланга в исполнении игроков "Бенфики".

37. Вида получил повреждение в одном из эпизодов. Держится за глаз.

38. Вернулся Вида на поле с заклееной бровью. Тем временем, Сальвио не смог обыграть Макаренко на подступах к штрафной площадке "Динамо" и потерял возможность для атаки.

40. Сидорчук издали пробивал по воротам "Бенфики" - мимо.

41. "Бенфика" пытается сконструировать атаку на своей половине поля.

42. Митроглу не смог попасть по воротам "Динамо" после подачи от Гедеша. Очень опасно было у ворот Рудько.

43. Цыганков не смог пробить по воротам после подачи Макаренко с фланга.

44. Евгений Макаренко получил желтую карточку за фол на сопернике на фланге. Будет неплохой стандарт у португальцев.

45. Пенальти в ворота "Динамо". После подачи с фланга Вида завалил Луизао.

45+1. Еще и желтую карточку получил хорват.

45+2. ГОЛ! Эдуардо Сальвио с пенальти открывает счет в матче.



На этом первый тайм окончен. 1:0 в пользу "Бенфики".

Начался второй тайм!

46. Фейса нарушил правила на Буяльском. Стандарт у "Динамо" на левом фланге.

47. Подача Цыганкова получилась неудачной, но "Динамо" все равно заработало угловой. Правда, разыграть его удачно не вышло.

48. Атака "Бенфики" завершилась ошибкой Серви, который выпустил мяч за лицевую линию.

49. Опасно! Митроглу пробил выше ворот из штрафной площадке "Динамо" в сопротивлении с Видой. Могло быть и хуже, если бы Костас лучше обработал мяч на приеме.

50. Митроглу мог выйти один на один с Рудько, если бы обыграл Хачериди. Но Евгений вытеснил форварда с выгодной позиции, и удар у Костаса не получился.

52. "Бенфика" легко отбилась после подачи Макаренко с левого фланга.

53. Перекладина! Гедеш сильно пробивал по воротам "Динамо", но угодил в каркас ворот.

55. Серви не смог нормально подать мяч в штрафную "Динамо" после прохода к киевской штрафной площадке.

56. Рыбалка получил желтую карточку за фол в центре поля.

57. Врачи оказывают помощь Любомиру Фейсе, на котором фолил Рыбалка.

58. Первая замена в матче. Фейса покидает поле с помощью врачей, а вместо него выходит Андреас Самарис.

59. Митроглу из вратарской "Динамо" сбрасывал мяч под удар Сальвио, но его попытку заблокировали. Снова "Динамо" едва не провалилось в защите.

60. Первая замена у "Динамо". Артем Беседин дебютирует в Лиге чемпионов, меняя Виктора Цыганкова.

61. Серви обыграл Морозюка, вошел в штрафную "Динамо" и пробил по воротам Рудько из-под Хачериди. Мимо.

62. Буяльский едва не привез "Бенфике" еще один голевой момент. К счастью, после обрезки украинца передача на одинокого Серви из глубины поля получилась неточной.

63. "Динамо" заработало угловой, выжав максимум из эпизода в атаке.

64. После подачи углового Линделеф головой выбил мяч подальше от ворот "Бенфики".

65. Очень опасно! Митроглу едва не удвоил преимущество "Бенфики". Костас перебросил Рудько, но не попал в ворота.

66. Гедеш попал в офсайд при очередной попытке атаки от "Бенфики".

67. Пенальти в ворота "Бенфики"! После передачи Сидорчука из глубины поля Эдерсон сбил Дерлиса Гонсалеса!

69. Мораес не забивает пенальти... Эдерсон справился с ударом бразильца.

70. Замена у "Бенфики". Рауль Хименес заменил Костаса Митроглу. Форвард вместо форварда.

71. Морозюк делал длинную подачу с фланга, но до партнеров она не дошла.

72. Морозюк хотел вывести Дерлиса на рандеву с Эдерсоном, но вместо этого просто отдал пас вратарю.

73. Беседин создавал опасность у ворот "Бенфики", но ничего из этого не вышло.

74. Дерлиса запрессинговали возле кромки поля, и он потерял мяч.

75. "Динамо" контролирует мяч на чужой половине поля, но голевой момент создать никак не может.

76. Павел Ориховский тоже дебютирует в Лиге чемпионов. Полузащитник вышел на поле вместо Сергея Сидорчука.

77. Теперь "Динамо" удерживает мяч на своей половине поля - "Бенфика" прессингует, а болельщики в Лиссабоне свистят.

78. Макаренко классной передачей нашел на противоположном фланге Беседина, но дебютант ЛЧ чуть-чуть не успел к мячу, чтобы пробить по воротам.

79. Самарис получил желтую карточку за фол на Дерлисе.

80. Семедо заблокировал прострел Макарекно с фланга - угловой для "Динамо".

81. После подачи углового Хачериди с трудом достал мяч головой, но удар у него не получился - мяч полетел просто вверх.

83. Три игрока "Бенфики" разобрались на левом фланге атаки с двумя игроками "Динамо" и едва не вывели Гедеша на убойную позицию. В последний момент ситуацию спас Макаренко.

84. Прострел Буяльского с фланга заблокировали.

85. Рауль Хименес совершил сольный проход и пробил во воротам Рудько - прямо в руки вратарю.

86. Вновь "Бенфика" создавала опасность на левом фланге атаки и заработал угловой.

87. Последняя замена у "Динамо". Артем Громов вышел вместо Виталия Буяльского.

88. А у "Бенфики" вместо Гедеша на поле вышел Андре Алмейда.

88. Серви падал в штрафной площадке "Динамо", но арбитр не решился поставить третий пенальти за матч.

89. Серви вновь финтами поиздевался над оппонентами на левом фланге атаки "Бенфики".

90. Алмейда пробивал издали - гораздо выше ворот Рудько.

90+1. Четыре минуты добавил арбитр ко второму тайму.

90+2. "Бенфика" последние минуты матча стремиться контролировать мяч, чтобы не дать "Динамо" ни единого шанса сравнять счет.

90+3. "Бенфика" заработала штрафной после фола Рыбалки.

90+4. Хачериди напоследок получил желтую карточку.

Вот и все. "Динамо" проиграло свой третий матч в Лиге чемпионов и практически потеряло шансы на еврокубковую весну.