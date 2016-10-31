Ребров: В последних играх "Динамо" показало, что может играть в командный футбол

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров перед матчем Лиги чемпионов против "Бенфики" сделал несколько комплиментов молодым игрокам своей команды за их выступления в последних матчах. Слова наставника приводит Sport Arena.

"Наверное, ребята в последних играх заслужили победы своим желанием. Для меня не играет роли их опыт и возраст. Если он превосходит конкурентов на позиции, то он играет. У молодых появился шанс, они им воспользовались. Наверное, своим желанием на играх и тренировках они вдохновляют всю команду. Сейчас видно, что все заиграли иначе", — заявил Ребров.

Читайте такжеРебров проверит молодежь "Динамо" в кубковом матче с "Зарей"При этом он подчеркнул, что в матче против "Бенфики" хотел бы видеть атакующий футбол в исполнении своей команды.

"Это не Кубок Украины, здесь собраны все лучшие команды Европы. Важно сконцентрироваться на каждом компоненте игры, понять, что и мы должны показывать игру, а не только обороняться. В последних двух играх ребята доказали, что могут показывать командный футбол", - считает тренер.

Ребров ранее несколько раз выражал недовольство мотивацией команды, однако сейчас связывает прогресс "Динамо" именно с психологией.

"Думаю, в первую очередь игра в последних матчах изменилась из-за психологического аспекта. В игре с "Карпатами" мы пробежали в сумме 122 км по сравнению со 107 км против "Бенфики".

"Теперь все увидели, что мы не можем обыгрывать команды, просто владея мячом. Нужно играть интенсивно. Чтобы обыгрывать любую команду, нужно прикладывать максимум усилий", - добавил Ребров.

Напомним, на прошлой неделе "Динамо" победило в овертайме матча Кубка Украины луганскую "Зарю" со счетом 5:2, а потом разгромило львовские "Карпаты" в поединке чемпионата Украины 4:1.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" состоится завтра, 1 ноября, в Лиссабоне. Начало матча - в 21:45.