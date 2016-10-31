Ребров: В Лиге чемпионов "Динамо" ставит цель выйти из группы

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров по-прежнему ставит перед своей командой задачу выйти из своей группы Лиги чемпионов (ЛЧ) в плей-офф турнира. Об этом он сказал на пресс-конференции перед выездным матчем с "Бенфикой", сообщает Sport Arena.

"Каждой команде, независимо от позиции в группе, нужно выходить и играть на победу. Нам это нужно сейчас особенно. Мы настраиваем на это ребят. Нужно учитывать, против кого мы играем, и исходя из этого выстраивать план на игру".

Читайте такжеТренер "Бенфики": "Динамо" обязательно создаст нам проблемы"Каждая команда в ЛЧ ставит высочайшие цели. Мы сейчас ставим цель выйти из группы. Завтра может случиться любой результат, но важно отдать все силы, чтобы и у меня, и у игроков после матча не было желания себя упрекнуть. Мы обращаем внимание на том, что "Бенфика" на выезде смогла переиграть нас в интенсивности, в желании. Главное не допустить этого завтра", - заявил Ребров.

Напомним, по итогам трех туров "Динамо" набрало одно очко и занимает последнее место в своей группе. В случае поражения от "Бенфики" киевская команда может потерять все шансы выйти в плей-офф ЛЧ.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" состоится завтра, 1 ноября, в Лиссабоне. Начало матча - в 21:45.