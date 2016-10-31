Тренер "Бенфики": "Динамо" обязательно создаст нам проблемы

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Руи Витория считает, что в завтрашнем матче Лиги чемпионов киевское "Динамо" может создать проблемы его команде. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт "Бенфики".

Читайте такжеРебров взял на матч "Динамо" против "Бенфики" 21 футболиста"Я ожидаю жесткой игры. Победа на выезде дала нам три очка, но не более того. Ошибочно считать, что если мы выиграли в Киеве, то обязательно выиграем и в Лиссабоне", — сказал Витория.

"Динамо" обязательно создаст нам проблемы, а мы должны знать, как с ними справиться. Мы должны быть сконцентрированными и целеустремленными", - добавил тренер.

Напомним, матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" — "Динамо" состоится в Лиссабоне завтра, 1 ноября.