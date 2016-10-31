Ребров взял на матч "Динамо" против "Бенфики" 21 футболиста

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров взял в Лиссабон на матч Лиги чемпионов против "Бенфики" 21 футболиста. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Среди игроков нашлось место защитнику Евгению Хачериди, который восстанавливается после травмы. Вместе с тем, других травмированных Андрея Ярмоленко, Дениса Гармаша и Данило Силвы в составе "Динамо" нет.

Также в заявку на матч могут попасть сразу пять молодых игроков. Кроме Виктора Цыганкова, который уже стал твердым игроком ротации "Динамо", это Александр Тымчик, Зураб Очигава, Павел Ориховский и Артем Беседин.

Вместе с тем, форвард Александр Гладкий в состав команды не вошел.

Полный список футболистов, которые отправились с командой в Лиссабон:

Вратари - Александр Шовковский, Артур Рудько, Максим Коваль;

Защитники - Евгений Хачериди, Домагой Вида, Виторину Антунеш, Николая Морозюк, Евгений Макаренко, Александр Тымчик, Зураб Очигава;

Полузащитники - Сергей Рыбалка, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Никита Корзун, Виктор Цыганков, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Павел Ориховский, Артем Громов;

Форварды - Жуниор Мораес, Артем Беседин.

В заявку на игру могут попасть лишь 18 футболистов.

Матч 4-го раунда Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" состоится на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне завтра, 1 ноября. Начало игры - в 21:45.