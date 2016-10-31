Сборная Германии продлила контракт со своим тренером до 2020 года

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) приняло решение продлить контракт с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом до 2020 года, сообщает официальный сайт DFB.

Таким образом, 56-летний Лев будет готовить национальную команду к Евро-2020 вне зависимости от того, какой Германия покажет результат на чемпионате мира 2018 года.

Читайте такжеНойер стал капитаном сборной Германии по футболу Напомним, Йоахим Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. За это время его команда стала чемпионом мира 2014 года, вице-чемпионом Европы 2008 года и бронзовым призером ЧМ-2010.

На Евро-2016, который прошел летом во Франции, сборная Германии вылетела в полуфинале, проиграв 0:2 хозяевам турнира.