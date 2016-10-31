Футбольный чемпионат Украины установил новый антирекорд по количеству зрителей

Украинская футбольная Премьер-лига установила новые антирекорды посещаемости по итогам 13-го тура чемпионата, сообщает Tribuna.ua.

Шесть матчей тура посетили 10 626 болельщиков, что является антирекордом сезона. Соответственно, в среднем на одну игру чемпионата приходил 1771 зритель.

Читайте такжеСМИ назвали десятку самых посещаемых футбольных чемпионатов в миреТаким образом, средняя посещаемость чемпионата сократилась до 4 868 болельщиков на матче. Этот показатель стал самым низким за 25-летнюю историю проведения чемпионатов Украины. Предыдущий антирекорд принадлежал прошлому сезону – 5020 болельщиков.

Также антирекорды посещаемости обновили четыре клуба - донецкий "Олимпик" (560 зрителей) и луганская "Заря" (800), которые проводят матчи в чужих городах, а также киевское "Динамо" (5518) и полтавская "Ворскла" (560).

Матч в Полтаве "Ворскла" - "Александрия" (2:2) стала самым малопосещаемым в текущем чемпионате среди всех команд.