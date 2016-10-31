Киевское "Динамо" потеряло защитника Данило Силву примерно на полгода

Основной защитник киевского "Динамо" Данило Силва не выйдет на поле в течение ближайших шести месяцев. Об этом в интервью программе "ПроФутбол" сообщил главный тренер команды Сергей Ребров.

"Данило Силва выпал, возможно, даже на полгода", — сказал Ребров.

Читайте такжеУПЛ. Киевское "Динамо" не смогло обыграть на выезде "Александрию"Футболист получил травму колена в матче с донецким "Шахтером", когда столкнулся с капитаном "горняков" Дарио Срной. Бразилец не появлялся на поле месяц и вернулся в строй в начале октября.

23 октября в матче против "Александрии" он получил рецидив травмы, и вновь вынужден был покинуть поле. Через несколько дней Силва перенес операцию в Барселоне.

Комментируя ситуацию с травмированными игроками, Ребров выразил надежду, что полузащитники Андрей Ярмоленко и Денис Гармаш как можно быстрее восстановятся после повреждений.