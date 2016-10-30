УПЛ. "Днепр" и "Сталь" победителя не выявили

Каменская "Сталь" и "Днепр" завершили вничью матч 13-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Результат игры - 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 51-й минуте форвард "Стали" Сильвано Комвалиус замкнул головой передачу с левого фланга, а на 70-й - полузащитник "Днепра" Юрий Вакулко также головой сравнял счет после подачи углового.

Таким образом, "Сталь" теперь имеет в активе 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, опережая "Зирку" из Кропивницкого по дополнительным показателям.

"Днепр" с пятью очками находится на предпоследнем месте в таблице.

Сталь (Каменское) - Днепр - 1:1 (1:0)

Голы: Комвалиус (51) - Вакулко (70)

Ст: Панькив, Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Каленчук, Г. Малакян, Задерака (Дансо, 7), Э. Малакян (Карасюк, 85), Мысык, Комвалиус (Карикари, 67)

Дн: Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад, Кравченко, Ротань, Кочергин (Лунев, 69), Вакулко, Андерсон Пико (Близниченко, 46), Баланюк (Кожушко, 46).