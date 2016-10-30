"Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль" продолжают лидировать в чемпионате Англии

"Манчестер Сити", лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" продолжают лидировать в чемпионате английской Премьер-лиги после 10 туров.

В последнем туре все лидеры выиграли свои матчи, забив по четыре мяча в ворота своих соперников. "Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич" (4:0), "Арсенал" справился с "Сандерлендом" (4:1), а "Ливерпуль" победил "Кристал Пэлас" (4:2).

На данный момент в активе "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Ливерпуля" по 23 очка. На один балл от них остает лондонский "Челси", который сегодня обыграл "Саутгемптон" (2:0).

Вместе с тем, "Тоттенхэм", который также был близок к группе лидеров, не смог победить действующего чемпиона Премьер-Лиги "Лестер" (1:1).

Переживающий продолжение кризиса "Манчестер Юнайтед" также потерял очки - на этот раз в домашнем матче с "Бернли" (0:0).

Вест Бромвич Альбион - Манчестер Сити - 0:4 (0:2)

Голы: Агуэро (19, 28), Гюндоган (79, 90)

Кристал Пэлас - Ливерпуль - 2:4 (2:3)

Голы: Макартур (19, 33) - Джан (16), Ловрен (21), Матип (44), Фирмино (71)

Тоттенхэм - Лестер Сити - 1:1 (1:0)

Голы: Янссен (44, с пенальти) - Муса (48)

Сандерленд - Арсенал - 1:4 (0:1)

Голы: Дефо (65, с пенальти) - Санчес (19, 78), Жиру (71, 76)

Манчестер Юнайтед - Бернли - 0:0 (0:0)

Саутгемптон - Челси - 0:2 (0:1)

Голы: Азар (6), Диего Коста (55).

Положение лидеров:

1. Манчестер Сити - 23;

2. Арсенал - 23;

3. Ливерпуль - 23;

4. Челси - 22;

5. Тоттенхэм - 20;

6. Эвертон - 18;

7. Уотфорд - 15;

8. Манчестер Юнайтед - 15.